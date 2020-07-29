Бамако, , 08:08 — REGNUM Лидеры оппозиционного движения в Мали отвергли предложение по прекращению политического кризиса, внесенное делегатами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом передает ВВС Africa.

В понедельник, 27 июля, президенты стран западноафриканского регионального блока ЭКОВАС предложили план, который в числе прочего подразумевал повторное голосование на спорных парламентских выборах. Однако оппозиция отвергла план, поскольку он не удовлетворил главное требование главной оппозиционной группы M5-RFP — об отставке президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты.

Напомним, что в стране уже несколько месяцев продолжается политический кризис. Массовые протесты начались после того, как Конституционный суд отклонил результаты парламентских выборов в апреле, по итогу которых члены партии президента Кейты получили серьезное преимущество. Десятки тысяч людей вышли на улицы Мали, требуя отставки президента. По меньшей мере 11 протестующих были убиты в начале этого месяца.

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