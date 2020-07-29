Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Американские власти рассматривают вариант о выводе федеральных силовиков из города Портленда (штат Орегон), сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

Сообщается, что по этому вопросу ведутся переговоры между администрацией президента США Дональда Трампа и губернатора штата Орегон Кейт Браун. По данным источника, Белый дом настаивает на увеличении роли местных силовиков в Портленде для наведения порядка и разгона незаконных протестных акций. Пока каких-либо решений по этому вопросу принято не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент США Дональд Трамп призвал сажать на 10 лет виновных в вандализме против федерального имущества. Он обвинил анархистов и демонстрантов, устраивающих уличные беспорядке в Портленде.

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