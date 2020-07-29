Подгорица, , 09:25 — REGNUM Ключевые албанские партии Черногории 28 июля подписали соглашение о выступлении на парламентских выборах 30 августа с единым избирательным списком с целью консолидировать голоса албанцев. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, в коалицию вошли партии «Албанская альтернатива», «Новая демократическая сила», «Албанская демократическая лига», «Союз Тузы» и «Гражданское движение перспектива».

Объединение албанцев в Черногории последовало спустя всего две недели после того, как аналогичные действия албанцев в Сербии и Северной Македонии помогли им максимизировать количество полученных мест в парламентах этих стран на выборах 21 июня и 15 июля. В Северной Македонии албанцам принадлежат 34 кресла, в Сербии — три.

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