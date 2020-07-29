Приштина, , 09:16 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 28 июля совместно с Государственным координатором Косово по диалогу с Сербией Скендером Хюсени провел встречу с послами стран «Большой пятерки» — Великобритании, Германии, Италии, США и Франции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была посвящена обсуждению последних событий в регионе. Конечно же, особое внимание уделялось процессу диалога с Сербией, который, как подчеркнул косовский премьер-министр, должен завершиться взаимным признанием и нормализацией отношений между Белградом и Приштиной.

Также политик сообщил послам и также присутствовавшей на встрече главе Миссии ЕС в Косово Наталье Апостоловой о принятом ранее в этот день новом пакете мер по борьбе с распространением коронавируса.

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