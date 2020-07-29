Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Китайские хакеры якобы провели ряд кибератак против компьютерных систем Ватикана, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные компании Recorded Future.

По данным экспертов компании, эти хакеры якобы связаны с официальными властями в Пекине. Их целями были компьютерные сети Ватикана и учебной миссии Святого престола, которая, по утверждениям газеты, в Гонконге «представляет интересы» католической церкви.

При этом газета затрудняется сообщить, смогли ли злоумышленники украсть важную информацию. Сама NYT связывает кибератаки с грядущими в сентябре переговорами по поводу назначения Папой Римским епископов в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля министерство юстиции США выдвинуло обвинения в массовом взломе серверов против граждан Китая. Сообщается, что деятельность хакеров продолжалась около 10 лет, за это время были взломаны более десятка американских компаний.

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