Тегеран, , 07:56 — REGNUM 28 июля пресс-секретарь судебной власти Голам Хоссейн Эсмаили назвал недавнюю агрессию американских реактивных истребителей против иранского пассажирского самолета в сирийском воздушном пространстве незаконным и бесчеловечным актом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Эсмаили сказал, что недавний акт еще раз показал жестокий характер «американских террористов». «Иранская судебная система резко критикует эту меру, поскольку она расценивается как нарушение авиационных правил и причинение вреда пассажирам и бортпроводникам», — отметил он.

«Судебная власть также настоятельно призывает министерство иностранных дел и международное сообщество решить этот вопрос законным и дипломатическим путем, чтобы предотвратить повторение жестокого акта», — подчеркнул он.

Пассажирский самолет Mahan Air направлялся в Бейрут (Ливан), когда на своём пути встретил два американских военных самолета F-15. Пилот иранского самолета заявил, что когда он разговаривал с пилотами истребителей, чтобы попросить их держаться на расстоянии, они сообщили, что являются американцами.

Хотя иранский самолет в конце концов приземлился в аэропорту Бейрута невредимым, некоторые из его пассажиров были немедленно доставлены в больницу.