Тегеран, , 08:04 — REGNUM 28 июля докладчик комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике объявил, что детали атаки американских истребителей на пассажирский самолет Mahan Air будут рассмотрены на заседании комиссии на следующей неделе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абульфаз Амуи рассказал журналистам, что комиссия рассмотрит различные аспекты угрожающего движения американских истребителей против иранского авиалайнера над сирийским воздушным пространством. По его словам, в совещании примут участие соответствующие должностные лица из Государственной авиационной организации, министерства иностранных дел и генерального штаба вооруженных сил.

Отметив, что на совещании будут обсуждаться правовые, международные, гуманитарные, воздушные и военные аспекты этого шага ВВС Соединенных Штатов, он вновь заявил, что жалоба Исламской Республики будет рассмотрена на международных форумах.

Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские войска в регионе, заявило, что самолет F-15 проводил визуальный осмотр иранского самолета, когда он проходил вблизи гарнизона Аль-Танф в Сирии, где присутствуют американские войска.

Капитан Билл Урбан, высший представитель Центрального командования, подчеркнул, что F-15 провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии около 1000 метров от авиалайнера.