Тегеран, , 08:30 — REGNUM 28 июля посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди подтвердил готовность Тегерана к дальнейшему углублению сотрудничества с Багдадом по вопросам безопасности, а также в военной сфере. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с иракским советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи, в которой также принял участие военный атташе Ирана в Ираке Мостафа Моради, Масджеди приветствовал общность двух стран и поздравил аль-Араджи с его назначением на пост советника по безопасности страны.

Иракский чиновник, со своей стороны, высоко оценил помощь Ирана в борьбе с терроризмом и выразил удовлетворение в связи с тем, что иранская сторона приняла у себя иракскую высокопоставленную делегацию во главе с премьер-министром Мустафой Аль-Кадими.

Аль-Араджи отметил, что продолжение сотрудничества между двумя странами пойдет на пользу обеим сторонам.

В ходе встречи обе стороны, подчеркнув важность соблюдения санитарных протоколов в связи с пандемией, заявили, что эта угроза не должна оказывать негативного влияния на процесс торговли и путешествий между двумя государствами.