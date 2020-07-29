Тегеран, , 08:09 — REGNUM 27 июля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что ирано-азербайджанские связи и сотрудничество являются позитивным примером конструктивных отношений между странами региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июля.

В своем посте в Instagram он вновь заявил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) всегда была дружественной страной в отношениях с правительством и народом Азербайджанской Республики и придает большое значение развитию связей с ней.

Между тем, в телефонном разговоре с советником президента Азербайджана по внешней политике Ваези отметил, что в условиях глобальной вспышки коронавирусной инфекции необходимо приложить больше усилий для расширения отношений Тегерана и Баку в соответствии с общими интересами.

Он также охарактеризовал отношения между Ираном и Азербайджаном как растущие и позитивные, а также призвал приложить усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Подчеркнув, что поддержка территориальной целостности и суверенитета стран является официальной позицией Ирана, он отметил необходимость использования возможностей и потенциала сотрудничества между двумя странами для комплексного углубления отношений между Ираном и Азербайджаном.