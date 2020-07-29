Токио, , 05:44 — REGNUM В Японии после отказа от развёртывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США рассматривают три основных варианта развития ПРО. Об этом 29 июля сообщает газета Yomiuri.

По информации издания, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии, которая после отказа правительства от развёртывания в стране наземных комплексов Aegis Ashore производства США взяла решение этого вопроса на себя, в настоящее время сузило число рассматриваемых вариантов развития ПРО до трёх. Отмечается, что за месяц было проведено пять раундов внутрипартийных консультаций по этому вопросу, а принять окончательное решение планируется ещё до октября.

В первом варианте предлагается к имеющимся семи (и получаемом восьмом в марте 2021 года) приобрести дополнительные корабли, оснащённые морскими версиями ПРО Aegis Ashore. Военные получат уже знакомые корабли и оборудование, но им может не хватить подготовленных экипажей.

Второй вариант предполагает покупку нового мощного наземного радара для встраивания в уже существующую систему ПРО, которая в Японии в настоящее время состоит из кораблей с Aegis Ashore (первая линия) и наземных комплексов Patriot PAC-3 (вторая линия).

Третий план предполагает создание собственной группировки оборонных спутников для постоянного мониторинга запусков баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Этот вариант требует крайне высоких затрат как на разработку, так и на само оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии подготовит к июлю свои рекомендации по вопросам обеспечения противоракетной обороны страны. Это решение было вызвано отказом правительства страны от развёртывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore производства США.

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