Эр-Рияд, , 03:51 — REGNUM Предложение Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между сторонами йеменского конфликта, поддержали его участники — руководство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена, сообщается на странице в Twitter саудовского внешнеполитического ведомства.

Одним из главных пунктов соглашения является создание в течение 30 дней нового коалиционного правительства страны, вывод отрядов сепаратистов из города Аден и возвращение войск на прежние позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призывал остановить вооруженный конфликт в Йемене. Об этом он написал в письме наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, лидеру правящего на севере Йемена хуситского движения «Ансар Алла» Абдель Малику аль-Хуси и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

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