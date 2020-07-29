Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Безответственными и безрассудными назвала иранские военные учения с использованием реплики американского авианосца официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич в интервью AFP.

Однако она признала, что последние маневры Ирана не повлияли на судоходство в Ормузском проливе и прилегающих водах. По словам Ребарич, ВМФ США якобы проводит только оборонительные операции, в то время как иранская сторона — наступательные.

Представитель флота добавила, что американская сторона способна защитить себя от любой морской угрозы, хотя и не стремятся к конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. Сначала по кораблю была запущена ракета, а затем иранские силы отработали захват судна с применением катеров и вертолетов.

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