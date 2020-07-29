Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Китай и Россия создают всё более эффективные системы противоракетной обороны (ПРО), которые становятся частью конкуренции великих держав. Об этом говорится в заявлении, 28 июля опубликованном на сайте Министерства обороны США.

«Китай и Россия разрабатывают всё более мощные и многочисленные системы противоракетной обороны и, конкурируя с США, интегрируют их в свои оборонные стратегии», — приводятся в тексте слова представителя Пентагона.

В документе отмечается, что несмотря на первенство США в разработке системы ПРО, Россия также является «давним игроком», ещё со времён Советского Союза создавшим вокруг Москвы кольцо батарей противоракетной обороны с ядерными перехватчиками. В настоящее время Россия, создавшая уже несколько поколений ракет, готовит систему С-500, способную перехватывать, в том числе, и гиперзвуковые ракеты.

По мнению автора материала, Китай, считающий ПРО «ключевым винтиком в своих военных амбициях», пока ещё сильно зависит в этом вопросе от России. Но, как отмечается в тексте, «китайцы усердно изучают проблему и вкладывают средства в исследования, чтобы создать собственный потенциал».

К опубликованному сообщению прикладывается справочный информационный бюллетень по противоракетной обороне Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк 28 июля заявил, что новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьёзную проблему» и угрожают территории США. Такое заявление он сделал на слушаниях в сенате, в ходе которых обсуждалась его кандидатура на пост командующего Северным командованием США (NORTHCOM), в сферу ответственности которого входит Северная Америка.

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