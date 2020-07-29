Вашингтон, , 01:24 — REGNUM Соединённые Штаты после запуска в производство вакцины от коронавируса, вероятно, будут поставлять её в другие страны, заявил 28 июля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцина будет одобрена, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз», — сказал американский лидер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выпуск перспективной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по планам властей США начнётся до конца лета. Сам Трамп днём ранее заявил, что вакцина американской компании Moderna, стала «самой быстрой» за всю историю борьбы человечества с патогенами.

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