Берлин, , 00:44 — REGNUM Апелляцию на решение суда Евросоюза, отказавшего в рассмотрении иска против действия норм Газовой директивы в отношении «Северного потока — 2», подала компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором газопровода.

«Поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией, — сообщили в пресс-службе компании. — В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд».

Напомним, в мае 2020 года Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск, в котором Nord Stream 2 AG утверждала, что Газовая директива является нарушением правовых принципов ЕС.

В компании-операторе считают, что ограничения обновленной Газовой директивы ЕС не должны распространяться на газопровод «Северный поток — 2», поскольку он полностью соответствует ее требованиям.

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