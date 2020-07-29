Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст 28 июля зарегистрировался в качестве независимого кандидата на пост президента США в штате Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют данные на сайте избирательной комиссии данного штата.

Уэсту и его предвыборному штабу удалось собрать 1327 подписей зарегистрированных избирателей штата при необходимом минимуме в 800 подписей.

Напомним, что Уэст уже зарегистрировался в качестве независимого кандидата в Оклахоме и Миссури. В Иллинойсе у Уэста возникли некоторые проблемы. Там он собрал 3,2 тыс. подписей в свою поддержку, но после их подачи в избирательную комиссию, подлинность примерно трети подписей была оспорена.

Стоит отметить, что в нескольких штатах Уэст уже не сможет попасть в избирательный бюллетень, так как срок подачи подписей там уже прошел. В частности, Уэста не будет в бюллетенях в штате Южная Каролина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США как независимый кандидат.