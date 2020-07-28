Минск, , 23:48 — REGNUM Доля белорусских избирателей, готовых отдать свой голос за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на предстоящих выборах, составляет 72,3%, сообщает 28 июля аналитический центр Ecoom.

За прочих кандидатов, вместе взятых, намерены отдать голоса не более десяти процентов, а 3,7% планируют голосовать против всех.

Пойти на выборы собираются, по данным опроса, 89,5% избирателей, причём положительно высказались о досрочном голосовании 61,4% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа 2020 г. Это будут шестые президентские выборы в Белоруссии, граждане выберут главу государства на пятилетний срок.

Все пять предыдущих сроков у власти находился Лукашенко, не проигравший ни одни выборы. Сейчас его соперниками являются беспартийная Светлана Тихоновская, Сергей Черечень (БСДГ, или Партия «Белорусская социал-демократическая Грамада»), беспартийный Андрей Дмитриев и беспартийная Анна Канопацкая.

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