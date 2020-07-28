Вена, , 23:30 — REGNUM Количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки 27 июля достигло 111, сообщила 28 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Нарушения зафиксированы в период с 09:45 и 11:35 мск 27 июля, причём все — «в Донецкой области, в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия».

Напомним, ранее управление Народной милиции ДНР сообщило о размещении ВСУ военной техники у линии соприкосновения.

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