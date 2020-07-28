Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты представляют «серьезную проблему» и угрожают территории США, заявил 28 июля генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк в сенате.

Такое заявление он сделал на слушаниях, в ходе которых обсуждалась его кандидатура на пост командующего Северным командованием США (NORTHCOM), в сферу ответственности которого входит Северная Америка.

«За последние 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали за методами США по сдерживанию, за нашим поведением в ходе конфликтов. У них, у России и Китая, была возможность развиваться, глядя на нас. Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки, слежение за которыми представляет сейчас серьезную проблему», — заявил Ван Хёрк.

Он пояснил, что современные подводные лодки обеспечивают возможность удара российскими крылатыми ракетами по территории США.

Кроме того, Ван Хёрк заявил, что Китай развивает возможности применения своих вооруженных сил вдалеке от собственной территории.

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