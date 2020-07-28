Донецк, , 23:02 — REGNUM Полный перечень участков для разминирования в Донбассе украинские представители в Контактной группе утверждать отказались, сообщает 28 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

«Позиция украинской стороны изменилась только по двум из оставшихся семи несогласованных предложений ЛНР. Таким образом, компромисс найден по 15 локациям», — сообщили в СЦКК.

Напомним, заседание подгруппы по безопасности Контактной группы, на котором обсуждались объекты для разминирования, проходило сегодня, 28 июля. Обсуждение состоялось в видеоформате.

Всего Донбассом было предложено Киеву 20 объектов для разминирования. Предыдущие 13 были согласованы на переговорах 7 июля.

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