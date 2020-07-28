Вашингтон, , 22:16 — REGNUM США и Австралия прорабатывают возможность совместного создания гиперзвуковых вооружений, заявил 28 июля министр обороны США Марк Эспер.

Об этом Эспер сообщил в Вашингтоне на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам нового раунда переговоров в формате «2+2».

"У нас состоялось обсуждение очень широкого круга вопросов относительно потенциала США и относительно потенциала Австралии. И нашего желания продвинуть его в гиперзвуковых или любых иных типах вооружений», — заявил шеф Пентагона.

При этом он подчеркнул, что это особенно важно применительно к ситуации отношений с Китаем.

«Мне кажется, это важно для будущего, для сдерживания плохого поведения в Индийском и Тихом океанах, где мы защищаем международный порядок и правила, лежащие в его основе. В данном случае — применительно к Китаю», — пояснил Эспер.

В свою очередь, министр обороны Австралии Линда Рейнолдс сообщила, что стороны изучают возможности сотрудничества не только по гиперзвуковому оружию, но и по космическим системам и по средствам радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА REGNUM, США неоднократно заявляли о необходимости догнать Россию и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может поставить Турции вторую партию ЗРК С-400