Варшава, , 21:59 — REGNUM Военное руководство Польши не планирует размещать новые истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк у границ Калининградской области РФ и в Миньск-Мазовецком у границы Белоруссии, сообщает 28 июля Defence24.

Причиной такого решения заявлено опасение, что на этих базах Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики этих самолётов.

В итоге решено разместить истребители F-35 на западе Польши в Свидвине.

Стоит отметить, что официального подтверждения таких решений пока нет, но авторы материала ссылаются на опубликованный минобороны Польши тендер на проведение строительных работ и модернизацию авиабазы в Свидвине.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Польша подписала с США контракт на покупку 32 истребителей F-35 за $4,6 млрд. Ожидается, что в польские ВВС истребители F-35 поступят в 2026 году.

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