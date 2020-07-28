Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Вашингтон намерен усиливать санкционное давление на власти Венесуэлы и президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил на брифинге 28 июля специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что давление будет продолжаться, будет ещё больше санкций и дипломатической активности с нашей стороны», — сказал он.

Абрамс отметил, что целью санкционной политики Соединённых Штатов является «ослабление режима и восстановление демократии» в Венесуэле.

Напомним, ранее сегодня США ввели санкции в отношении экс-министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и его бывшего заместителя Эустикио Хосе Луго Гомеса, который также возглавлял дирекцию по снабжению национальной венесуэльской энергокомпании Corpoelec.

На минувшей неделе под санкции США попал председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

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