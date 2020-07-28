Тегеран, , 21:48 — REGNUM Революционная гвардия Ирана начала завершающий этап военных учений «Великий пророк» в Персидском заливе и Ормузском проливе, 28 июля сообщает агентство Tasnim.

Военные учения Ирана в Персидском заливе Tasnimnews.com

В учениях участвуют военно-воздушные и морские силы КСИР. Согласно сообщению, учения проводятся «на суше, на море, в воздухе и в космосе».

Представители базирующегося в Бахрейне Пятого флота ВМС США уже выразили возмущение в связи с «безответственным и безрассудным поведением Ирана вблизи оживленных международных водных путей».

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