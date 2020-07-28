Бангкок, , 21:37 — REGNUM Власти Таиланда решили, что все приезжающие иностранцы должны проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщает издание The Thaiger.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана, все иностранные граждане, независимо от их статуса и гражданства, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин. Министр уточнил, что это правило будет действовать «по крайней мере, в обозримом будущем».

Чиновник напомнил, что во Вьетнаме пришлось эвакуировать более 80 тысяч туристов из прибрежного города Дананга после новой волны распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Стоит отметить, что в ряде стран, в частности в Индии, США, ЮАР, Японии, Сингапуре, Испании, Гонконге, Австралии и в странах Латинской Америки в последние дни снова фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.