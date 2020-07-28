* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:23 — REGNUM Пять тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы освободить афганские власти, сообщает 28 июля «Военный обозреватель».

С таким заявлением выступил афганский президент Ашраф Гани. Он пояснил, что соответствующие переговоры будут проведены с исламистами в течение недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) анонсировали перемирие в связи с Курбан-байрамом. Этот шаг в Кабуле восприняли положительно.

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Талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганские власти освобождают в обмен на освобождение этой группировкой пленных силовиков Афганистана.

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