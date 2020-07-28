Иерусалим, , 21:13 — REGNUM Новым послом Израиля в РФ назначен Алекс Бен-Цви, передаёт 28 июля Kan.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 июля, в МИД Израиля комиссией по высоким назначениям. Бен-Цви до сих пор являлся израильским послом в Польше.

Напомним, до сих пор на протяжении трёх лет израильским послом в России был Гарри Корен. Российским послом в Израиле с 2018 г. является Анатолий Викторов.

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