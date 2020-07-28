Донецк, , 20:54 — REGNUM Надежду на то, что уход бывшего президента Украины Леонида Кучмы из Контактной группы по Донбассу не ухудшит эффективность переговоров, выразили в МИД ДНР, сообщает 28 июля «Донецкое агентство новостей».

Комментируя выход Кучмы из Контактной группы, Наталья Никонорова, полномочный представитель ДНР на переговорах, отметила, что в Донбассе восприняли этот шаг «с уважением», тем более что перед выходом украинский политик поставил свою подпись на письме в поддержку дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Глава МИД ДНР Никонорова отметила, что Кучма на переговорах обычно демонстрировал конструктивный подход к ведению диалога, а это не рядовое явление среди украинских политиков.

ИА REGNUM), а потому стороны обязаны проявить готовность к сотрудничеству. Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе». Никонорова «Но сегодня особенно остро стоит вопрос их реализации (дополнительных мер — прим.), а потому стороны обязаны проявить готовность к сотрудничеству. Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о выходе Кучмы из Контактной группы по Донбассу стало известно 28 июля. Кучма являлся главой украинской делегации в Контактной группе: он участвовал в переговорах 2014−2018 гг. и с 3 июня 2019 г. по сегодняшний день.

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