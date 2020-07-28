Иерусалим, , 20:11 — REGNUM Продолжать атаковать иранские военные объекты в Сирии пообещал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет 28 июля The Times of Israel.

Такое заявление Нетаньяху сделал во время своего посещения приграничной зоны с Ливаном, где накануне, 27 июля, произошли столкновения с «Хезболлой».

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В ходе этой поездки глава израильского правительства встретился с начальником штаба израильской армии Авивом Кохави и другими высшими командирами.

Нетаньяху «Всё, что происходит сейчас, является попыткой установить военную опору в нашем районе со стороны Ирана и его спутников в Ливане».

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