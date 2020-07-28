Бишкек, , 19:56 — REGNUM Министерство чрезвычайных ситуаций набрало 47,8 из 100 возможных баллов и стало лидером среди министерств и ведомств Киргизии в рейтинге доверия населения к государственным органам, передает «Кабар».

По данным национального статистического комитета, МЧС смогло получить 48,9 балла в индексе «Оценка деятельности госорганов» по итогам первого полугодия 2020 года.

Также в индексе «Личное доверие гражданина к государству» спасательное ведомство набрало 52,2 балла, а в индексе «Личное представление об уровне коррупции в госорганах» — 42,7 балла.

Отметим, что наименьшим доверием у киргизстанцев пользуются налоговая служба, которой удалось набрать лишь 10,8 балла, и государственная служба исполнения наказаний — 16,3 балла.