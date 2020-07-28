Курган, 28 июля 2020, 19:43 — REGNUM Председатель большого жюри Курганского союза журналистов Павел Овсянников выступил против «прививки от критики», которую он увидел в посте губернатора Зауралья Вадима Шумкова на его личной странице «ВКонтакте». Своё мнение известный курганский журналист опубликовал на сайте Союза.
Павел Овсянников вкратце поведал главе региона историю 25-летней борьбы журналистов Зауралья с недостатками и просчётами политики властей области. К примеру, о том, что в 2000 году вышла в свет независимая газета «Курганские вести», публиковавшая материалы о рейдерских захватах предприятий и о незаконной операции по векселям банка «Зауральский бизнес». А в 2001 году был убит редактор издания Владимир Кирсанов. Тогдашний полпред президента в Уральском федеральном округе Пётр Латышев официально заявил, что убийство было вызвано профессиональной деятельностью журналиста.
Не умалчивала, по словам Павла Овсянникова, курганская пресса и о фальсификациях на выборах, и о неоправданных реформах в здравоохранении, а также в других сферах.
Кроме того, председатель большого жюри Курганского союза журналистов задался вопросом, к какой категории отнести «платных правдорубов», которые «на контракте с губернатором, и он их не упрекает в односторонней и внезапно возникшей любви».