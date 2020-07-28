Курган, , 19:43 — REGNUM Председатель большого жюри Курганского союза журналистов Павел Овсянников выступил против «прививки от критики», которую он увидел в посте губернатора Зауралья Вадима Шумкова на его личной странице «ВКонтакте». Своё мнение известный курганский журналист опубликовал на сайте Союза.

«Сейчас у ряда «независимых от денег» СМИ и блогеров внезапно, одномоментно и «абсолютно бесплатно» созреет прозрение о том, где же находится Курганская область и в какой беде она оказалась именно сейчас. …Где ж они были, «бескорыстные аналитеги» да «бесплатные «правдорубы» с «неполживцами» весь долгий срок, пока регион старательно и достаточно талантливо гробился и грабился, пробивая очередные днища…» — это буквальная цитата поста Вадима Шумкова.

Павел Овсянников вкратце поведал главе региона историю 25-летней борьбы журналистов Зауралья с недостатками и просчётами политики властей области. К примеру, о том, что в 2000 году вышла в свет независимая газета «Курганские вести», публиковавшая материалы о рейдерских захватах предприятий и о незаконной операции по векселям банка «Зауральский бизнес». А в 2001 году был убит редактор издания Владимир Кирсанов. Тогдашний полпред президента в Уральском федеральном округе Пётр Латышев официально заявил, что убийство было вызвано профессиональной деятельностью журналиста.

Не умалчивала, по словам Павла Овсянникова, курганская пресса и о фальсификациях на выборах, и о неоправданных реформах в здравоохранении, а также в других сферах.

«Понятно, что пост губернатора «ВКонтакте» — прививка от критики. Надеюсь, не от любой, а от односторонней, тенденциозной и недопустимой для журналистов-профессионалов. Иначе это читаешь как неуместный и неловкий жест чиновника, пытающегося развести тучи руками», — резюмировал Павел Овсянников.

Кроме того, председатель большого жюри Курганского союза журналистов задался вопросом, к какой категории отнести «платных правдорубов», которые «на контракте с губернатором, и он их не упрекает в односторонней и внезапно возникшей любви».