Нью-Йорк, США, , 19:37 — REGNUM Власти Центрально-Африканской Республики имеют все основания рассчитывать на отмену оружейного эмбарго, сообщил 28 июля журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

По окончании заседания СБ ООН, на котором было решено ещё на год продлить запрет на продажу оружия в ЦАР, российский дипломат отметил, что Банги призывает к полному снятию оружейного эмбарго.

небензя «Безусловно, они имеют для этого все основания. Поэтому мы решительно настроены на дальнейший обзор рестрикций Совета Безопасности».

Напомним, запрет на продажу оружия в ЦАР был введён СБ ООН в 2013 г.

Согласно документу, государства — члены СБ ООН должны продолжать до 31 июля 2020 г. принимать необходимые меры для недопущения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи ЦАР вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов.

Между тем на минувшем голосовании в СБ ООН эти санкции были в очередной раз смягчены: из запрета исключили ряд поставок вооружений, «осуществляемых с предварительным уведомлением» комитета СБ ООН. Речь идёт о вооружениях для «сил безопасности ЦАР, в том числе для государственных гражданских правоохранительных органов».

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