Кызыл, , 19:17 — REGNUM Фальстартом назвали эксперты заявление лидер фракции ЛДПР в Верховном Хурале Тувы Андриана Ооржака, неожиданно объявившего о намерении участвовать в выборах главы Тувы в 2021 году. Об этом сын первого и последнего президента Тувы сообщил после того, как действующий глава республики Шолбан Кара-оол опубликовал в соцсетях размышление о людях, которые с вожделением смотрят на его кресло. Специалисты также обратили внимание, что потенциальный кандидат, который практически не имеет управленческого опыта, наверняка рассчитывает поймать волну, поднятую событиями в Хабаровске.

«Удивительно, как легко политические оппоненты Шолбана Кара-оола заглотили наживку. Достаточно было главе Тувы использовать слово «вожделение», характеризуя стремления своих противников к власти, как они тут же слетелись как мухи», — заявил первый заместитель председателя правительства Тувы Александр Брокерт.

С вице-премьером тувинского правительства согласен эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.

«Об амбициях Ооржака наблюдатели догадывались давно. Но публично он их озвучил только сейчас», — отметил он.

О намерении баллотироваться на пост главы республики лидер тувинского отделения ЛДПР Андриан Ооржак заявил газете «Коммерсант-Сибирь», заметив, что поводом стал пост Шолбана Кара-оола, появившийся в понедельник, 27 июля, в социальных сетях. В нём руководитель республики размышлял о том, что горькая правда власти связана с большой ответственностью, которая «кроме «черной пахоты» до изнеможения, ничего не подразумевает». Но, по словам главы, не всем это очевидно.

«Понимаю, что моя должность вожделенна, ею хотят владеть и другие. Наполеонов в жизни немало», — писал Кара-оол.

Буквально через несколько часов, комментируя высказывание главы Тувы, Андриан Ооржак признался, что собирается баллотироваться на пост главы в следующем году.

«Тут в регионе появилось альтернативное мнение, начала просыпаться оппозиция ЛДПР начала про это говорить», — заявил он.

Впрочем, эксперты в республике уже назвали заявление сына первого президента Тувы фальстартом.

«Поразительно, как вырвав из контекста в целом философского поста главы Тувы об ответственности власти, попались на слове «вожделение». Для мастеров политической провокации это слово само стало провокацией, хотя несло нейтральный подтекст. Пост Шолбана Валерьевича оказался той лакмусовой бумажкой, который выявил всех, кому не терпится сесть в кресло. Сейчас, когда уже Андриан Ооржак заявил, что будет участвовать в выборах руководителя республики, все это выглядит как детский возглас: это про меня, я тоже хочу!» — считает Александр Брокерт.

Специалисты предположили, что поводом для заявления Ооржака стало ощущение растущей, как ему кажется, популярности ЛДПР.

«Его явно вдохновил пример Хабаровского края, где эта партия фактически прибрала к рукам краевую власть. Депутату Верховного Хурала кажется, что он способен повторить успехи Фургала, при этом он почему-то упускает из вида тот факт, чем все это для хабаровчанина закончилось», — отметил Андрей Тихонов.

У мэра города Кызыла Карима Саган-оола вызвала недоумение претензия на такой ответственный пост со стороны человека, который за всю свою жизнь ничем не руководил. По его мнению, Ооржак не знает глубоко проблем людей и не был в публичной политике много лет.

«Подобное легковесное отношение к народу, популистские лозунги и политические игры, манипулирование сознанием граждан говорят лишь о жажде власти, о самонадеянности и «розовых очках», а не стремлении действительно улучшить социально-экономическое положение республики», — заметил мэр.

Но самое большое недоумение экспертов вызвал тот факт, что о своих политических амбициях Андриан Оорджак заявил так рано.

«До выборов главы еще год — надо еще успеть прожить этот срок, а жизнь всегда как уравнение со многими неизвестными. Надо уметь все делать вовремя, решая проблемы по мере их появления», — заметил Александр Брокерт.

Он добавил, что ранее представитель ЛДПР поразил обращение к Владимиру Путину по поводу ситуации с коронавирусом в республике. По его мнению, младший Ооржак показал этим, что не владеет актуальной информацией.

Кроме того, Андрей Тихонов обратил внимание на то, насколько непростая складывается обстановка в стране и в мире. В результате под вопросом само сохранение губернаторских выборов в нынешнем виде в 2020 году.