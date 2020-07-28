, 19:16 — REGNUM У здания Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии силовики задержали журналистов. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Tut.by.

Сообщается, что журналисты собрались у здания КГБ Белоруссии, чтобы освещать подачу ходатайства об изменении меры пресечения арестованному Виктору Бабарико, который намерен участвовать в выборах президента Белоруссии.

Однако белорусские силовики задержали журналистов, которые собирались освещать это мероприятие. По имеющимся данным, задержаны журналист Tut. by Елена Толкачева, журналисты телеканала «Белсат» Галина Абакунчик, Катерина Андреева, Антон Селицкий, Игорь Ильяш и фотокорреспондент агентства ТАСС в Минске Наталья Федосенко.

Все задержанных в двух микроавтобусах привезли в Заводское РУВД. В милиции у журналистов проверили документы, а затем просто отпустили.

Тем временем ходатайство в КГБ подала представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. После нее свои ходатайства стали подавать и обычные граждане.