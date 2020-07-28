Рим, , 19:05 — REGNUM Единственное возможное объяснение намерения правительства Италии продлить режим ЧС — это желание сохранить свои посты, заявил журналистам во вторник, 28 июля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту страны продлить режим ЧС (действующий до 31 июля) еще на три месяца — до 31 октября. Оппозиционеры выступают против, но партии коалиции либералов и популистов поддерживают эту идею.

Никаких эпидемиологических оснований для продления режима ЧС нет, итальянские компании и граждане должны вернуться к полноценной работе и жизни без ограничений, это — единственная возможность для нормализации экономической ситуации, полагает Сальвини.

По данным на 27 июля, в Италии умерли 35 112 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — также на 5). Выздоровели 198 593 человека, за день этот показатель увеличился на 147 (днем ранее — на 126). Число подтвержденных носителей выросло на 170 (днем ранее — на 255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 286. В настоящее время заражены 12 581 человека — на 16 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.