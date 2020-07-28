Палермо, Италия, , 19:03 — REGNUM Ситуция в сицилийском городке Порто Эмпедокле близка к критической, местные власти требуют, чтобы в город приехал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, заявил в интервью Adnkronos во вторник, 28 июля, мэр Порто Эмпедокле Ида Кармина.

Вблизи города продолжают высаживаться группы нелегальных мигрантов, все лимиты в центрах по их приему давно исчерпаны, отметила она.

Мигранты, многие из которых заражены коронавирусом, сбегают из карантина, а правительство не вмешивается в ситуацию, вероятно, рассчитывая, что местные власти разберутся сами, но это невозможно, добавила Кармина.

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После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.