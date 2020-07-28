Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Два бывших венесуэльских чиновника попали в американские санкционные списки, написал 28 июля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в Twitter.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американский дипломат уточнил, что санкции введены в отношении Луиса Альфредо Мотты Домингеса, ранее являвшегося венесуэльским министром электроэнергетики.

Также в чёрный список попал Эустикио Хосе Луго Гомес — экс-замминистра электроэнергетики Венесуэлы. Гомес также возглавлял дирекцию по снабжению в Corpoelec — национальной венесуэльской энергокомпании.

По словам Помпео, венесуэльцы попали в опалу из-за того, что пользовались административным ресурсом для собственной наживы. Теперь ни тот, ни другой чиновник не смогут приехать в Соединённые Штаты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о внесении с чёрный список ещё двух граждан Венесуэлы неделю назад объявил американский минфин.

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