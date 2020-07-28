Нахичевань, Азербайджан, , 18:40 — REGNUM Вертолёты ВС Турции доставлены в город Нахичевань (Азербайджан) для проведения военных учений, сообщили 28 июля в пресс-службе азербайджанского минобороны.

Ударные и боевые турецкие вертолёты были доставлены в Нахичевань на военно-транспортном самолёте. Сейчас их приводят в состояние готовности к лётно-тактическим учениям с боевой стрельбой на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые турецкие подразделения прибыли в Нахичевань для участия в совместных с Азербайджаном военных манёврах накануне, 27 июля.

Учения продлятся с 1 по 10 августа. Часть манёвров будет проходить в азербайджанской столице, также будут задействованы города Гянджа, Кюрдамир и Евлах.

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