Берлин, , 18:37 — REGNUM Министерство обороны ФРГ для активизации участия Германии в операции Irini направляет фрегат «Гамбург» в Средиземное море к берегам Ливии, сообщают 28 июля немецкие СМИ.

Фрегат ВМС Германии «Гамбург» с экипажем из 250 человек отправится к ливийскому побережью для блокировки морских поставок оружия в Ливию в рамках эмбарго Совбеза ООН. Целью операции Irini объявлена стабилизация обстановки и поддержка усилий ООН по установлению мира в Ливии.

Кроме того, корабли, участвующие в этой операции, будут пресекать контрабанду ливийской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, морские поставки оружия Правительству национального согласия, заседающему в Триполи, активно ведёт Турция. Кроме того, переброска протурецких боевиков из Сирии также ведётся морем.

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара сообщила о переговорах Путина и Эрдогана