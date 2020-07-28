Таллин, , 18:23 — REGNUM В эстонском уезде Вырумаа начались строительные работы, направленные на дополнительное инженерное оборудование границы Эстонии и России, сообщает 28 июля Postimees.ее.

В ходе работ планируется сооружение различной инфраструктуры на 23,5-км отрезке эстонско-российской границы от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до пограничного пункта Лухамаа.

При этом министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил по этому поводу, что «государство должно поступать как государство, и одно из его важнейших признаков — это граница».

«Реальное начало строительства границы — это важный промежуточный финиш, после которого для Эстонии будет создана заметная и лучше защищенная граница», — сказал Хельме.

Границу предполагается «укрепить» оградами, патрульными и подъездными дорогами, системами наблюдения и прочим.

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