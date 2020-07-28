Куала-Лумпур, , 18:23 — REGNUM Верховный суд Малайзии вынес обвинительный приговор бывшему премьер-министру страны Наджибу Разаку за злоупотребление властью, 28 июля сообщает агентство Reuters.

Бывший премьер-министр Малайзии приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 210 млн малазийских ринггитов ($49 млн) по делу о многомиллиардных хищениях в государственном фонде 1MDB.

Всего по делу о коррупции, связанному с 1MDB, Разаку выдвинуто 42 обвинения в уголовных преступлениях, в том числе в получении взяток от SRC International и отмывании преступных доходов.

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