Подгорица, , 18:02 — REGNUM Правительство Черногории требует от Сербской православной церкви ликвидировать саму себя. Так епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий прокомментировал предложение, которое эксперты Сербской православной церкви получили от представителей черногорского правительства во время нового раунда переговоров по урегулированию конфликта вокруг закона о свободе вероисповедания, вступившего в силу 8 января.

По словам епископа, формулировка, которую правительство предложило для регистрации Сербской православной церкви в Черногории, — «несоответствующая, унизительная, противоречащая конституции страны и международным актам».

«Они весьма цинично хотят довести нас до того, чтобы мы согласились на такую формулировку и этим ликвидировали самих себя», — процитировал слова епископа Иоанникия телеканал РТС.

Напомним, что в конце 2019 года парламент Черногории проголосовал за закон о свободе вероисповедания, направленный против интересов митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви. Сразу же после принятия спорного закона на улицах черногорских городов стали проходить массовые митинги в защиту Сербской православной церкви. Протесты приостановились во время вспышки эпидемии коронавируса, затем они были возобновлены сначала в форме уличных собраний, а затем в форме автопробегов.