Хельсинки, , 17:59 — REGNUM Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских истребителя Су-27 вторглись в воздушное пространство страны.

Об это военное ведомство сообщило 28 июля, дополнив своё заявление словами «предположительно» и «подозреваются».

»Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии во вторник, 28 июля. Предполагаемое нарушение имело место в Финском заливе у Хельсинки днем около 14:00», — указано в сообщении минобороны Финляндии.

Уточняется, что данный инцидент сейчас расследуется пограничной службой Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ регулярно подчеркивает, что самолеты российских ВКС совершают все свои полёты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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