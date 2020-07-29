Черновцы, Украина, , 07:45 — REGNUM Предложение украинского бизнесмена Игоря Мисевича на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским показало, насколько украинское государство готово к движению в сторону полноценного рабства для своих пока еще граждан. О том, какой шокирующей в своей откровенности задумкой поделился Мисевич с Зеленским, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

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По мысли Мисевича, многие беды Украины происходят из-за того, что ее население неудержимо разбегается. Особо заметен стал этот процесс в последние годы, когда экономика страны неудержимо покатилась под гору, а с ней и местные зарплаты. Работать на Мисевича и ему подобных находится все меньше желающих. Поэтому Мисевич и задался вопросом — а нельзя ли этих потенциальных беглецов под каким-нибудь предлогом запереть на Украине. И сам же ответил — конечно, можно!

Для этого надо всего-лишь заставить потенциального гастарбайтера с Украины заплатить при пересечении границы весьма круглую сумму, которую он гарантированно не осилит. И пусть это будет нарушением всех правил просвещенной Европы, куда Украина, на словах, так стремиться. Впрочем, у тех, кто засел в Киеве в качестве украинской власти, могут найтись планы и значительно помрачнее. Не начнут ли украинцы покидать Украину в расчлененном виде в качестве «запчастей» для добрых европейцев? Читайте статью Андрея Ганжи «Украинский «вмененный плен» для граждан».