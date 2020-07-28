Сараево, , 17:57 — REGNUM Наступило время для того, чтобы международное сообщество реабилитировало идею бывшего президента США Билла Клинтона о проведении референдума в Боснии и Герцеговине, на котором сербы могли бы проголосовать за отделение от этого государства. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 27 июля.

Ранее были рассекречены документы, в которых говорится об инициативе, которую Билл Клинтон выдвинул в 1995 году во время событий в Сребренице. В соответствии с этой инициативой мусульманско-хорватская федерация должна была получить чуть менее половины территории Боснии и Герцеговины с тем, чтобы через три года по окончании военного конфликта сербы получили возможность провести референдум о выходе из совместного государства.

По словам Додика, Босния и Герцеговина не может сохраниться в существующем виде и она не в состоянии обеспечить лучшее будущее для своих граждан.

«Пришло время для того, чтобы Республика Сербская реализовала свое право на самоопределение, для того, чтобы мы стали жить нормально и спокойно друг рядом с другом, так как все эти годы совместного существования показали, что в БиГ нет никаких шансов на достижение договоренностей, которые учли бы права всех трех государствообразующих народов», — процитировало слова Додика агентство «Срна».

Напомним, что ранее Милорад Додик заявил о том, что вопрос статуса южного сербского края Косово и Метохия очень тесно связан со статусом Республики Сербской, и что понятие суверенитета не может быть разным для Белграда и для Сараево.

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