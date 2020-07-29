Варшава, , 05:03 — REGNUM Глава польского МИД Яцек Чапутович досрочно ушел в отставку. С чем было связано такое решение и какие возможности останутся у его преемника для улучшения отношений Польши с ее соседями, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Чапутович заявил, что его соглашение о занятии поста главы МИД заканчивалось после президентских выборов, так решил премьер-министр Матеуш Моравецкий и сам Чапутович еще несколько месяцев назад. Интересно, что функции Чапутовича в качестве министра иностранных дел были несколько ограничены по сравнению с тем, какими возможностями обладает глава МИД. В истории Польши в 20 веке бывали даже моменты, когда слово министра иностранных дел значило больше, чем другого польского политика, пусть даже и формально выше его рангом.

Но теперь, когда переговоры с другими державами во многом взяла на себя правящая польская партия «Право и Справедливость», фигура уходящего главы МИД производила впечатление технического министра, сохраняющего пост для кого-то другого. Изменит ли что-нибудь сменщик Чапутовича на посту главы МИД и куда могут направиться его усилия? Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Может ли Варшава позволить себе «пророссийского» главу МИД Польши».