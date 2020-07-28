Минск, , 17:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко и новый временный поверенный в делах США в постсоветской республике Джеффри Джук провели 28 июля переговоры. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

«В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-американского диалога», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, накануне Белоруссию покинула временная поверенная в делах США в постсоветской республике Дженнифер Мур. В начале августа ожидается прибытие в Минск американского посла, отсутствовавшего с 2008 года. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джули Фишер, которая до этого работала заместителем постпреда страны при НАТО, а также занимала различные должности в американских посольствах на Украине, в Грузии и России.

Вопросы двусторонних отношений и назначение послов вместо временных поверенных обсудили 22 июля по телефону глава МИД Белоруссии Владимир Макей и замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

США применяют политические и экономические санкции к официальному Минску. Тем не менее, Александр Лукашенко ищет возможности сближения с Вашингтоном и периодически демонстрирует «разворот на Запад» в рамках внешнеполитической «многовекторности».

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Накануне встречи с Джуком, 23−24 июля Кравченко провёл переговоры в Брюсселе. Там он обсудил ситуацию с правами человека в Белоруссии, президентскую кампанию и другие интересовавшие Евросоюз вопросы со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором, и.о. управляющего директора Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по делам Европы и Средней Азии Люком Девинем и генсеком ЕСВД Хельгой Шмид.

Евросоюз также применяет санкции к официальному Минску. В ответ на ужесточение политических репрессий в постсоветской республике политики ЕС неоднократно призывали власти Белоруссии прекратить такую практику, соблюдать национальное и международное право, а также анонсировали расширение и ужесточение санкций.

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