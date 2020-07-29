Берлин, , 04:11 — REGNUM С 1 июля этого года Германия стала в свою очередь страной-председателем Евросоюза. Какие опасения высказывают аналитики по поводу грядущих изменений как в Германии, так и в самом Евросоюзе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Германия

Стоит учесть, что лозунг «сделать Европу снова сильной», провозглашенный Ангелой Меркель, не может повиснуть в воздухе, его исполнители вынуждены будут учитывать, что отношения между ЕС и США обострились, а Великобритания не пожелала оставаться в Евросоюзе.

Помимо очевидных сложностей, связанных для ЕС с необходимостью строить прочные отношения с Россией и Китаем и многочисленными препятствиями на этом пути, бегство Лондона может означать, что впереди у ЕС новая фаза антироссийской раскачки. Грозит ли Евросоюзу под управлением Германии ввязывание в новый «Натиск на Восток»? Читайте доводы за и против такой гипотезы в статье Владимира Павленко «Германоцентризм» Европы — пролог очередного «Drang nach Osten».