Иерусалим, , 17:13 — REGNUM Усиление Северного командования ЦАХАЛ планирует Израиль, сообщает 28 июля «Военный обозреватель».

Израильская армия на границе с Ливаном будет усилена передовыми средствами поражения, спецназом и средствами разведки.

Отмечается, что это связано с угрозой новых атак со стороны «Хезболлы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, война израильской армии обороны и «Хезболлы» вновь ярко проявилась в ходе вчерашнего столкновения на израильско-ливанской границе.

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