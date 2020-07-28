Ярославль, , 17:05 — REGNUM В правительстве Ярославской области подвели итоги четырехлетней работы под руководством губернатора Дмитрия Миронова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональные власти. Ровно 4 года назад, 28 июля 2016 года президент РФ назначил Дмитрия Миронова временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUMв правительстве региона, за 4 года введено в эксплуатацию 17 дошкольных учреждений, достроена школа в поселке Туношна Ярославского района. Станции «Скорой помощи» пополнились 70 новыми машинами. За последние три года в области было обновлено около 600 километров автодорожного фонда. По губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» формируется комфортная среда в муниципальных образованиях, с 2017 года реализованы 1884 проекта на общую сумму 2,7 млрд рублей.

«На региональном уровне в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» развивается сельская инфраструктура, ремонтируются дома культуры, строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Я лично как представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта следил за стройкой новых фельдшерско-акушерских пунктов в Ярославском, Рыбинском, Даниловском и Некоузском районах, — рассказал ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи», член регионального штаба ОНФ Иван Демидов.

Как отметили в региональном правительстве, в регионе ведется активная работа по завершению строительства проблемных объектов долевого строительства и введение в эксплуатацию «долгостроев». Начиная с 2017 года, достроен и сдан 41 проблемный дом, более 3 тысяч ярославских дольщиков получили свои квартиры.

«Я очень признательна губернатору Дмитрию Миронову, что он взялся решить такую непростую задачу как помощь обманутым дольщикам. Лично я как дольщик ЖК «Зеленый квартал» ждала свою квартиру около четырех лет, проблемы начались еще в 2015-м. И, я считаю, они могли продолжаться вечно, если бы не сменился губернатор. А так в правительстве Ярославской области нам очень помогли, и теперь в «Зеленом квартале» достроены и сданы 4 дома. И я живу в своей собственной квартире», — говорит дольщик ЖК «Зеленый квартал» Ольга Симонова.

Жилищный комплекс «Зеленый квартал» Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия 2020 года составил 106,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что превышает среднероссийский показатель почти на 10%. Как отмечают эксперты, в регионе активно поддерживается и сельское хозяйство.

«В Ярославской области активно развивается молочное животноводство, растет поголовье крупного рогатого скот, из новых направлений больше внимание уделяется аквакультуре и медоводству. В правительстве Ярославской области готовы поддерживать молодых сельских предпринимателей, в областном бюджете предусмотрено софинансирование федерального проекта «АгроСтартап», по нему поддержку в Ярославской области получили 8 человек. Такие проекты очень интересны сельской молодежи, она уже не бежит в город. И развитие села — это один из приоритетов для правительства области и губернатора Дмитрия Миронова», — отметил руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов.

Согласно Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, обнародованного Агентством стратегических инициатив, Ярославский регион в 2020 году оказался в «десятке» лучших.

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